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Halil Umut Meler UEFA Uluslar A Ligi'nde görev alacak

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 20:33
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Halil Umut Meler UEFA Uluslar A Ligi’nde görev alacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz ile Hırvatistan arasında 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.

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