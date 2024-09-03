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UEFA Kadro Bildirimi son tarih ne zaman? 2024-2025 UEFA listesi hangi tarihte verilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 11:59 Güncelleme: 03.09.2024 12:00
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UEFA Kadro Bildirimi son tarih ne zaman? 2024-2025 UEFA listesi hangi tarihte verilecek?

UEFA kadro bildirimi son tarihi gündemdeki yerini aldı. Kadro bildirim süresinin dolmasının hemen ardından takımlar kış transfer dönemine kadar değişiklik yapamayacak. Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar tüm takımların UEFA'ya kadrolarını kesin olarak bildirmesi gerekmekte.

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