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Milli sporcu Aysel Önder gümüş madalya kazandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 20:17 Güncelleme: 03.09.2024 20:19
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Milli sporcu Aysel Önder gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 400 metre T20 sınıfında milli özel sporcu Aysel Önder, gümüş madalya kazandı.

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