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A Milli Futbol Takımı'nda Galler maçı hazırlıkları sürüyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 19:03
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A Milli Futbol Takımı’nda Galler maçı hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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