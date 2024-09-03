03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Başakşehir Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 17:30
ABONE OL
Başakşehir Ömer Faruk Beyaz’ı kadrosuna kattı

Başakşehir, Stuttgart'tan ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir, Stuttgart'tan ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Ömer Faruk'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör