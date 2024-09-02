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TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 20:16 Güncelleme: 02.09.2024 20:41
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TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 4'üncü hafta maçlarında sahada incelenen pozisyonların VAR kayıtlarını yayınladı.

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