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Galatasaray Ismail Jakobs'u resmen duyurdu! İşte maliyeti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 23:09 Güncelleme: 02.09.2024 23:51
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Galatasaray Ismail Jakobs’u resmen duyurdu! İşte maliyeti

Galatasaray, Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jacobs'u KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyula bir sezonluğuna kiraladığını açıkladı.

Galatasaray, Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jacobs'u KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Monaco'dan 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs'u 1 milyon Euro'ya kiraladı.

Transfere ilişkin Galatasaray'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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