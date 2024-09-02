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Trabzonspor'da yeni hoca kim olacak? Ertuğrul Doğan perşembe gününü işaret etti: Açıklayacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 20:06 Güncelleme: 02.09.2024 21:18
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Trabzonspor’da yeni hoca kim olacak? Ertuğrul Doğan perşembe gününü işaret etti: Açıklayacağız

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan A Spor canlı yayınında futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da başkan Doğan, henüz kimse ile anlaşma yapmadıklarını belirtti. Perşembe gününe kadar açıklama yapacaklarını aktaran Doğan "Takım perşembe günü toplanacak. Perşembe gününe kadar yeni teknik direktör ile anlaşmak istiyoruz. Yeni teknik adam yerli veya yabancı olabilir. O güne kadar bu konu çözülür diye temenni ediyorum." dedi.

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