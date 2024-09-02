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Sol Bamba’nın cenazesi defnedilmek üzere Fransa’ya götürüldü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 15:33
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Sol Bamba’nın cenazesi defnedilmek üzere Fransa’ya götürüldü

1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor’un teknik direktörlüğünü yapan eski ünlü futbolcu Souleymane (Sol) Bamba’nın cenazesi, Fransa’ya defnedilmek üzere, Manisa’dan götürüldü.

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