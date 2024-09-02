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A Milli Takım Riva'da toplandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 16:00
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A Milli Takım Riva’da toplandı

A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

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