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Balkanlar’ın en iyi binicileri İstanbul’da yarışacak

Giriş: 02.09.2024 14:50 Güncelleme: 02.09.2024 14:50
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Balkanlar’ın en iyi binicileri İstanbul’da yarışacak

Türkiye Binicilik Federasyonu, Avrupa Binicilik Federasyonu iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenecek olan EEF Balkan Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. İstanbul Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşecek bu prestijli organizasyon, Balkanlar’ın en iyi binicilerini ve atlarını bir araya getiriyor.

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