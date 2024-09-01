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Sipay Bodrum FK Seferi'yi kadrosuna kattı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 23:46
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Sipay Bodrum FK Seferi’yi kadrosuna kattı

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Sipay Bodrum FK, 27 yaşındaki forvet Taulant Seferi'yi renklerine bağladı.

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