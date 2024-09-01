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Adanaspor'un acı günü! Teknik direktör Sol Bamba hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 01:08 Güncelleme: 01.09.2024 01:09
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Adanaspor’un acı günü! Teknik direktör Sol Bamba hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba'dan acı haber geldi. 39 yaşındaki teknik direktör Bamba hayatını kaybetti. Acı kayıp sonrası Adanaspor'dan açıklama geldi. Kulüp açıklamasında "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.." ifadelerine yer verildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, dün oynanan Manisa FK maçından önce rahatsızlık geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti.

ADANASPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Ölüm haberi sonrası kulüpten yapılan açıklamada "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.." denildi.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI: SAYGI DURUŞU YAPILACAK

TFF konuyla ilgili taziye mesajı yayınladı ve maçlardan önce saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Futbolculuk kariyerinde 3 sezon boyunca Trabzonspor forması da giyen Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Souleymane Bamba'nın ailesine, yakınlarına ve başta Adanaspor ile Trabzonspor camiaları olmak üzere Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz."

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