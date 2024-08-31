Beşiktaş’ta ayrılık! Omar Colley’i KAP’a bildirdi

Takım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize, şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir."