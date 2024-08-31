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Beşiktaş'ta ayrılık! Omar Colley'i KAP'a bildirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 22:53 Güncelleme: 31.08.2024 22:55
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Beşiktaş’ta ayrılık! Omar Colley’i KAP’a bildirdi

Beşiktaş Omar Colley ile yollarını ayırdı. Siyah beyazlı takım Colley'in PAOK'a transferini KAP'a bildirdiğini açıkladı.

Beşiktaş, Omar Colley'in PAOK'a transferini KAP'a bildirdi. 3.2 milyon euroya İtalya'dan transfer edilen Omar Colley Yunanistan'ın PAOK takımına gönderildi.

Takım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize, şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir."

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