Beşiktaş'ta ayrılık! Omar Colley'i KAP'a bildirdi
Beşiktaş Omar Colley ile yollarını ayırdı. Siyah beyazlı takım Colley'in PAOK'a transferini KAP'a bildirdiğini açıkladı.
Beşiktaş, Omar Colley'in PAOK'a transferini KAP'a bildirdi. 3.2 milyon euroya İtalya'dan transfer edilen Omar Colley Yunanistan'ın PAOK takımına gönderildi.
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