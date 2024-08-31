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Barcelona'dan gol şov! Real Valladolid'i 7-0 yendiler

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:23
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Barcelona’dan gol şov! Real Valladolid’i 7-0 yendiler

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 4. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 7-0 mağlup etti. Bordo mavililerde Raphinha hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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