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Erencan Yardımcı'nın yeni takımı belli oldu! Almanya'dan Avusturya'ya...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 20:01
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Erencan Yardımcı’nın yeni takımı belli oldu! Almanya’dan Avusturya’ya...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor, forvet oyuncusu Erencan Yardımcı'yı 4 milyon avro bonservis ücretiyle Almanya'nın Hoffenheim takımına transfer olduğunu duyurdu.

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