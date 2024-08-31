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Paris 2024'ten altınlar peş peşe! Öznur Cüre Girdi'nin ardından bir altın da Serkan Yıldırım'dan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:46 Güncelleme: 31.08.2024 23:13
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Paris 2024’ten altınlar peş peşe! Öznur Cüre Girdi’nin ardından bir altın da Serkan Yıldırım’dan

Para okçumuz Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı. Girdi, Türkiye'ye para okçulukta 16 yıl sonra Paris 2024'te altın madalya getirdi. Kariyerinde 4 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu olan Öznur, paralimpik şampiyonu da olarak tarihe geçti. Öte yandan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalya kazandı. Para okçu Öznur Cüre Girdi, para tekvandocu Mahmut Bozteke ve milli sporcu Serkan Yıldırım'ın birinciliği ile Türkiye 3 altın madalya kazanmış oldu.

Para okçumuz Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar makaralı yay finalini kazanarak altın madalya kazandı.

Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, finalde İran'dan Fatemeh Hemmati'yle karşılaştı. Rakibini 144-141 yenen Öznur, paralimpik oyunlar şampiyonu oldu.

Milli para okçu Öznur Cüre GirdiMilli para okçu Öznur Cüre Girdi

TÜRKİYE'NİN ALTINI 2'YE ÇIKTI

Şampiyonluk sonrası göz yaşlarını tutamayan Öznur'u maçı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tebrik etti.

Öznur'un bu madalyasıyla oyunların dördüncü gününde Türkiye'nin altın madalya sayısı 2'ye yükselirken toplamda ise madalya sayısı 8'e (2 altın, 4 gümüş, 2 bronz) çıktı.

16 YIL SONRA PARA OKÇULUKTA ALTIN MADALYA

Öznur Cüre Girdi, para okçulukta 16 yıl sonra Türkiye'ye paralimpik oyunlarda altın madalya kazandırdı. Pekin 2008'de Gizem Girişmen, kadınlar klasik yayda Türkiye'ye hem bir kadın sporcu olarak hem de para okçulukta ilk altın madalyayı getirmişti.

Türkiye'ye para okçulukta 16 yıl sonra Paris 2024'te altın madalya getiren Öznur Cüre Girdi, daha önde Tokyo 2020'de makaralı yay karışık çiftlerde Bülent Korkmaz'la gümüş madalya almıştı. Kariyerinde 4 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu olan Öznur, paralimpik şampiyonu da olarak tarihe geçti.

Milli sporcu Serkan YıldırımMilli sporcu Serkan Yıldırım

BİR ALTIN MADALYA DAHA!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalya kazandı.

Milli tekvandocu Mahmut BoztekeMilli tekvandocu Mahmut Bozteke

MAHMUT BOZTEKE TARİHE GEÇTİ!

Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunlara 8 sporcuyla katılan Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, başarılı bir organizasyon geçirdi. Dün milli para tekvandocular 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalyayla oyunları tamamlamıştı.

Erkekler K44 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya alarak tarihe geçerken, K44 58 kiloda Ali Can Özcan, K44 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal gümüş madalya elde etmişti. Kadınlar K44 52 kiloda ise Meryem Betül Çavdar bronz madalyanın sahibi olmuştu.

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