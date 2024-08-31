Paris 2024'ten altınlar peş peşe! Öznur Cüre Girdi'nin ardından bir altın da Serkan Yıldırım'dan
Para okçumuz Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı. Girdi, Türkiye'ye para okçulukta 16 yıl sonra Paris 2024'te altın madalya getirdi. Kariyerinde 4 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu olan Öznur, paralimpik şampiyonu da olarak tarihe geçti. Öte yandan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalya kazandı. Para okçu Öznur Cüre Girdi, para tekvandocu Mahmut Bozteke ve milli sporcu Serkan Yıldırım'ın birinciliği ile Türkiye 3 altın madalya kazanmış oldu.
Para okçumuz Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar makaralı yay finalini kazanarak altın madalya kazandı.
Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, finalde İran'dan Fatemeh Hemmati'yle karşılaştı. Rakibini 144-141 yenen Öznur, paralimpik oyunlar şampiyonu oldu.
TÜRKİYE'NİN ALTINI 2'YE ÇIKTI
Şampiyonluk sonrası göz yaşlarını tutamayan Öznur'u maçı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tebrik etti.
Öznur'un bu madalyasıyla oyunların dördüncü gününde Türkiye'nin altın madalya sayısı 2'ye yükselirken toplamda ise madalya sayısı 8'e (2 altın, 4 gümüş, 2 bronz) çıktı.
16 YIL SONRA PARA OKÇULUKTA ALTIN MADALYA
Öznur Cüre Girdi, para okçulukta 16 yıl sonra Türkiye'ye paralimpik oyunlarda altın madalya kazandırdı. Pekin 2008'de Gizem Girişmen, kadınlar klasik yayda Türkiye'ye hem bir kadın sporcu olarak hem de para okçulukta ilk altın madalyayı getirmişti.
Türkiye'ye para okçulukta 16 yıl sonra Paris 2024'te altın madalya getiren Öznur Cüre Girdi, daha önde Tokyo 2020'de makaralı yay karışık çiftlerde Bülent Korkmaz'la gümüş madalya almıştı. Kariyerinde 4 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu olan Öznur, paralimpik şampiyonu da olarak tarihe geçti.
BİR ALTIN MADALYA DAHA!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalya kazandı.
MAHMUT BOZTEKE TARİHE GEÇTİ!
Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunlara 8 sporcuyla katılan Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, başarılı bir organizasyon geçirdi. Dün milli para tekvandocular 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalyayla oyunları tamamlamıştı.
Erkekler K44 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya alarak tarihe geçerken, K44 58 kiloda Ali Can Özcan, K44 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal gümüş madalya elde etmişti. Kadınlar K44 52 kiloda ise Meryem Betül Çavdar bronz madalyanın sahibi olmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2024-2025 güz dönemi YÖK üniversite açılış tarihi...
- KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan yapar? 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puan almak için kaç net gerekir?
- İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? 2024-2025 MEB güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı başvurusu ne zaman?
- SED yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Okula giden çocuklara aile desteği nereden alınır? İşte 2024 SED miktarları...
- POMEM 32. Dönem başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? 2024 Polislik başvuru tarihleri ve şatları...
- Adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek? Davalar görülmeye başlandı mı? 2024 Adli tatil takvimi...
- iOS 18 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? iOS 18 özellikleri neler, hangi modellerle uyumlu olacak?
- Sigorta girişi olmayana İŞKUR'dan günlük 566.73 TL cep harçlığı! İşte şartları...
- Ütü gerekmeden jilet gibi kıyafetler hayal değil! Bu basit yöntemden vazgeçemeyeceksiniz!
- Kıdem tazminatı alacaklara yeni hesap! 2025 Ocak itibarıya en düşük 30.000 TL ödeme
- KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024-2025 GSB KYK yurt başvuru e-Devlet sorgulama...
- 129 kilodan 66 kiloya düşme sırrını açıklandı! 38'lik kadın 1 yıl boyunca bakın ne yapmış!