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UEFA 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rakipleri kim oldu, belli oldu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 13:20
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UEFA 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rakipleri kim oldu, belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım sona eriyor. 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizin temsilcileri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak. Futbolseverler UEFA kura çekimi sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rakipleri kim oldu, belli oldu mu?

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