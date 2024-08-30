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Panathinaikos'a bir Türk daha! Ataman'dan sonra Yurtseven...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 13:51
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Panathinaikos’a bir Türk daha! Ataman’dan sonra Yurtseven...

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i renklerine bağladı. NBA'de normal sezonda 113 maça çıkan milli oyuncu, 5 sayı ve 4,6 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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