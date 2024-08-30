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MotoGP'de heyecan İspanya'da devam edecek!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 11:43
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MotoGP’de heyecan İspanya’da devam edecek!

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 12. yarışı Aragon Grand Prix'si, İspanya'da gerçekleştirilecek. MotoGP'de şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 7 yarış galibiyeti elde etti.

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