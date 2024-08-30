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Formula 1 heyecanı İtalya Grand Prix'si ile devam edecek!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 11:09
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Formula 1 heyecanı İtalya Grand Prix’si ile devam edecek!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si ile devam edecek. F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı.

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