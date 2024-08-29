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Adanaspor Isaac Donkor'u transferini resmen dyuyurdu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 22:35
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Adanaspor Isaac Donkor’u transferini resmen dyuyurdu

Adanaspor, defans oyuncusu Isaac Donkor'u transferi etti.

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