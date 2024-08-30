A Milli Takım’ın Galler ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.15'te yapacak Ay-Yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

A Millî Takım kafilesi, 5 Eylül Perşembe günü saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Galler maçı öncesindeki resmî antrenmanın ardından saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Cardiff'e gidecek.

Ay-Yıldızlılar, aynı gün TSİ 21.45'te Galler maçının oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir futbolcumuzun stadyumda düzenleyeceği basın toplantısı ise TSİ 22.00'de başlayacak.