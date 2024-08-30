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A Milli Takım'ın Galler ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 16:31 Güncelleme: 30.08.2024 16:40
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A Milli Takım’ın Galler ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu ve programı açıklandı.

28 futbolcunun bulunduğu A Millî Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Millî Takım aday kadrosuna çağrıldı.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.15'te yapacak Ay-Yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

A Millî Takım kafilesi, 5 Eylül Perşembe günü saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Galler maçı öncesindeki resmî antrenmanın ardından saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Cardiff'e gidecek.

Ay-Yıldızlılar, aynı gün TSİ 21.45'te Galler maçının oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir futbolcumuzun stadyumda düzenleyeceği basın toplantısı ise TSİ 22.00'de başlayacak.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler - Türkiye müsabakası, 6 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te oynanacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

A Millî Takımımız, İzlanda karşılaşması için 7 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.45'te THY'ye ait uçakla Cardiff'ten İzmir'e geçecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir futbolcumuz, maçın 8 Eylül Pazar günü saat 13.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî antrenmanını da bu statta saat 18.15'te yapacak.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

9 Eylül Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak Türkiye - İzlanda mücadelesi, TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

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