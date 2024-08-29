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Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk! 36 takımlı lig formatında fikstür çekimi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 20:25 Güncelleme: 29.08.2024 20:33
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Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk! 36 takımlı lig formatında fikstür çekimi belli oldu

Hiçbir Türk takımının yer almadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi tamamlandı. Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatıyla düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan verici karşılaşmalar oynanacak. İşte detaylar...

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