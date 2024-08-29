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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki ilk madalya tekvandoda! Meryem Betül Çavdar'dan bronz...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 21:55 Güncelleme: 29.08.2024 22:00
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları’ndaki ilk madalya tekvandoda! Meryem Betül Çavdar’dan bronz...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazandı ve Türkiye oyunlardaki ilk madalyasını aldı.

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