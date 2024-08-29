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PFDK'dan Antalyaspor Başkanı Boztepe'ye hak mahrumiyeti ve para cezası!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 19:39
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PFDK’dan Antalyaspor Başkanı Boztepe’ye hak mahrumiyeti ve para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe'ye toplam 1 milyon 454 bin lira para cezasının yanı sıra ayrı ayrı maddelerden 4 ay ile 125 gün hak mahrumiyeti cezaları verdi.

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