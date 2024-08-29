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Nilüfer Belediyespor'un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 18:34
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Nilüfer Belediyespor’un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu

Sultanlar Liginde mücadele eden Nilüfer Belediyespor'un kadın voleybol takımının Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez, evinde ölü bulundu. Ölümünde herhangi bir şüpheye rastlanmayan Lopez'in uykusuzluk sorunu nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi.

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