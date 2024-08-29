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PFDK kararları açıklandı!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 22:20
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PFDK kararları açıklandı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası cezaları açıkladı. İşte detaylar...

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