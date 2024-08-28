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Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 16:18
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Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri belli oldu

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 2024/25 sezonu 4. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasını Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Haftanın ilk karşılaşması Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesinde düdük Mehmet Türkmen'in olacak.

İşte haftanın hakemleri

30 Ağustos 2024 Cuma
Fenerbahçe-Alanyaspor: Mehmet Türkmen

31 Ağustos 2024 Cumartesi
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
Konyaspor-Kayserispor: Emre Sargun
Göztepe-Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam

1 Eylül 2024 Pazar
Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Beşiktaş-Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
Hatayspor-Samsunspor: Cihan Aydın

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