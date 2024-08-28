Kalyon Enerji ve Kalyon PV’den paralimpik sporculara büyük destek! Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru oldu

Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi

Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin enerjideki geleceğini inşa ederken, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de hareket ettiklerini belirten Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi ise bu anlamlı sponsorluğa ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Kalyon PV olarak, yenilenebilir enerji alanında olduğu gibi toplumsal fayda yaratma konusundaki kararlılığımızı da bu değerli iş birliği ile pekiştiriyoruz. Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerle ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlamamızın yanı sıra bu gibi değerli iş birlikleriyle Türkiye'nin her alanda yükselişine katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Ülkemizin gurur kaynakları olan ve "bu topraklardan doğan güneşler" olarak addettiğimiz 94 paralimpik sporcumuzun Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor ve sporcularımızın yanında olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Paralimpik sporcularımıza verdiğimiz bu destek ile de toplumumuzun her kesimine enerji ve umut taşımayı hedefliyoruz."