Kalyon Enerji ve Kalyon PV'den paralimpik sporculara büyük destek! Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru oldu
Türkiye'nin enerji üretiminde en büyük oyuncularından olan Kalyon Enerji ve Kalyon PV, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımla adından söz ettirirken; şimdi de Türkiye'nin paralimpik sporcularına destek vermek amacıyla Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoru oldu.
Kalyon Holding iştiraklerinden Kalyon Enerji ve Kalyon PV, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde, yaşamın her alanına değer katan faaliyetlere imza atmayı sürdürürken, Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları yolunda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoru oldu.
Ülkemiz bu sene, 28 Ağustos- 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'da rekor bir katılımla tam 94 sporcu ile temsil edilecek. Kalyon Enerji ve Kalyon PV ise Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Ana Sponsoru olarak bu sporcular arasından okçulukta Sevgi Yorulmaz, taekwondoda Fatih Çelik, atıcılıkta Cevat Karagöl, judoda Döndü Yeşilyurt, halterde Abdullah Kayapınar ve atletizmde Fatma Damla Altın ile Muhammet Khalvandi olmak üzere 7 sporcuya doğrudan destek sağlayacak. Türk bayrağını gururla dalgalandırmak için madalya mücadelesi verecek olan sporcularımızın yanlarında yer alacak.
Faaliyetlerini toplumsal yaşama ve çevreye değer katma hedefiyle yürüttüklerini, spor alanında da sürdürülebilirliği desteklediklerini vurgulayan Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata; "Kalyon Enerji faaliyet alanı, misyonu ve vizyonu doğrultusunda sınırları kaldıran, güneşin sınırsız enerjisinden dünya için fayda üreten bir etki yatırımcısı. Paralimpik sporcularımız ise sınırları zorlayan ve aşan başarı odaklı hedefleri ile ülkemizi büyük bir özveri ile temsil ediyorlar. Onların azmi, kararlılığı ve başarıları, hepimiz için büyük bir ilham kaynağı... Kalyon Holding ailesi olarak Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda millî sporcularımızın yanında olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.
Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin enerjideki geleceğini inşa ederken, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de hareket ettiklerini belirten Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi ise bu anlamlı sponsorluğa ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Kalyon PV olarak, yenilenebilir enerji alanında olduğu gibi toplumsal fayda yaratma konusundaki kararlılığımızı da bu değerli iş birliği ile pekiştiriyoruz. Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerle ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlamamızın yanı sıra bu gibi değerli iş birlikleriyle Türkiye'nin her alanda yükselişine katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Ülkemizin gurur kaynakları olan ve "bu topraklardan doğan güneşler" olarak addettiğimiz 94 paralimpik sporcumuzun Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor ve sporcularımızın yanında olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Paralimpik sporcularımıza verdiğimiz bu destek ile de toplumumuzun her kesimine enerji ve umut taşımayı hedefliyoruz."
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