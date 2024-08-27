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UEFA'dan hakem Atilla Karaoğlan'a görev! Santa Coloma - Vikingur Reykjavik maçını yöntecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 27.08.2024 12:03
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UEFA’dan hakem Atilla Karaoğlan’a görev! Santa Coloma - Vikingur Reykjavik maçını yöntecek

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 29 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Andorra'nın Santa Coloma ile İzlanda'nın Vikingur Reykjavik takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

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