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Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 20:38 Güncelleme: 26.08.2024 21:51
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Süper Lig’de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

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