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Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktığını açıkladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 19:58
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Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktığını açıkladı

A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, futbolu bıraktığını duyurdu.

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