Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar hayatını kaybetti! Son yolculuğuna uğurlandı | Bekir Yunus Uçar kimdir?
Eski imam, vaiz ve müftü Timurtaş Uçar Hoca'nın oğlu Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Uçar'ın ölümü sevenlerini üzüntüye boğarken, Spor ve Gençlik Bakanı Osman Aşkın Bak da bir başsağlığı mesajı yayınladı. Uçar'ın cenaze töreni bugün Fatih Camii'nde düzenlendi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Federasyon başkanımız Bekir Yunus Uçar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 26 Ağustos Pazartesi günü (Bugün) Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir. Camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Geçirdiği kalp krizi sonrası dün 51 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı.
Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, Spor Genel eski Müdürü Yunus Akgül, spor dünyasının tanınan simaları, yakınları ve sevenleri katılım gösterdi.
Uçar'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar için taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, mesajında "Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Ülkemizde motosiklet sporunun gelişimine önemli katkılarda bulunan merhum Bekir Yunus Uçar'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
BEKİR YUNUS UÇAR KİMDİR?
Bekir Yunus Uçar, 1 Ocak 1976 doğumlu olup, Türkiye'nin önemli kamu görevlilerinden biridir. Yozgat kökenli olan Uçar, ünlü vaiz Timurtaş Uçar'ın oğludur. Babası Timurtaş Uçar, vaazlarıyla tanınan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip bir isimdir. Bekir Yunus Uçar da babasının izinden giderek, kamu yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş ve etkili bir kariyer yapmıştır.
Bekir Yunus Uçar, 2004 yılında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na atandı. 2009 yılında Spor Toto Teşkilatı'ndan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne geçen Uçar, burada da büyük değişikliklere imza atmıştır. 2019 yılında Milli Piyango'nun özelleştirilmesi sürecinde önemli bir rol oynadı.
Son olarak, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığı görevine atanan Bekir Yunus Uçar, bu görevde de çeşitli projeler gerçekleştirmiştir.
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