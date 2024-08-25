Eski teknik direktör Christoph Daum vefat etti! Christoph Daum neden öldü? Daum kimdir?

Alman teknik direktör Christoph Daum

Christoph Daum 2003 yılında Türkiye geri döndü ve Fenerbahçe'nin teknik patronu oldu. Alman teknik adam iki sezon üst üste sarı-lacivertli ekibi şampiyonluğa taşırken, üçüncü sezonunda ise lider girdiği son haftada şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı.

O sezonun ardından ülkesine giden Daum, 2009-10 sezonunda bir kez daha Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirildi ve adeta 2005-06 sezonu yeniden yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, Daum önderliğinde ligin son haftasına yine lider girdi ama şampiyonluk ipini Bursaspor göğüsledi.

Christoph Daum, Türkiye'deki son macerasında 2013-14 sezonunda Bursapor'da görev yaptı. Alman çalıştırıcı ile yeşil-beyazlılar 2 yıllık sözleşme imzalasa da kötü gidişat sebebiyle ilk yıl dolmadan yollar ayrıldı.

Daum, teknik direktörlük kariyerinde son olarak 2016-27 sezonunda Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdı.