Christoph Daum kimdir, neden öldü? Christoph Daum hastalığı neydi, kaç yaşındaydı, hangi takımları çalıştırdı?

Christoph Daum, teknik direktörlük kariyerinin büyük bir kısmını Türkiye'de geçirerek Türk futbolunda kalıcı bir etki yarattı. Almanya Bundesliga, Almanya Süper Kupa, Türkiye Süper Lig, Türkiye Kupası, Türkiye Süper Kupası, Avusturya Bundesliga ve Avusturya Kupası gibi birçok prestijli başarıya imza atan Daum, son olarak 2016-2017 sezonunda Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Peki, Christoph Daum kimdir, kaç yaşındaydı ve ölümüne ne sebep oldu? İşte, Christoph Daum'un yaşamı ve kariyeri hakkında bilmeniz gerekenler…