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Christoph Daum kimdir, neden öldü? Christoph Daum hastalığı neydi, kaç yaşındaydı, hangi takımları çalıştırdı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 11:45 Güncelleme: 25.08.2024 11:45
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Christoph Daum kimdir, neden öldü? Christoph Daum hastalığı neydi, kaç yaşındaydı, hangi takımları çalıştırdı?

Alman futbolunun önemli isimlerinden biri olan Christoph Daum, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Türk kulüplerini de çalıştırmış bir teknik direktördür. 70 yaşında vefat eden Daum, futbol dünyasında derin bir üzüntü yarattı ve sevenlerini büyük bir yas içinde bıraktı. Peki, Christoph Daum kimdir? Hangi kulüplerde görev aldı ve futbol dünyasında nasıl bir iz bıraktı? Daum'un ölümüne ne sebep oldu ve hayatının son dönemlerinde neler yaşandı?

Christoph Daum, teknik direktörlük kariyerinin büyük bir kısmını Türkiye'de geçirerek Türk futbolunda kalıcı bir etki yarattı. Almanya Bundesliga, Almanya Süper Kupa, Türkiye Süper Lig, Türkiye Kupası, Türkiye Süper Kupası, Avusturya Bundesliga ve Avusturya Kupası gibi birçok prestijli başarıya imza atan Daum, son olarak 2016-2017 sezonunda Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Peki, Christoph Daum kimdir, kaç yaşındaydı ve ölümüne ne sebep oldu? İşte, Christoph Daum'un yaşamı ve kariyeri hakkında bilmeniz gerekenler…

Christoph Daum Kimdir?

Christoph Daum, 24 Ekim 1953'te Almanya'nın Duisburg bölgesinde doğdu. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak geniş bir kariyere sahip olan Daum, orta saha oyuncusu olarak çeşitli kulüplerde forma giydi. Antrenörlük kariyerine 1. FC Köln'de başlayan Daum, 1990 yılında Stuttgart'ın başına geçti ve Stuttgart ile 1991-92 sezonunda Bundesliga şampiyonu oldu. Ertesi sezon Almanya Süper Kupası'nı kazandı.

Türkiye'deki Başarıları

1994 yılında Beşiktaş'ın başına geçerek 1994 Türkiye Kupası'nı kazanan Daum, ertesi sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ve 1994-95 sezonunda Türkiye Ligi şampiyonluğunu elde etti. 1996-2000 yılları arasında Bayer Leverkusen'i çalıştıran Daum, ligde birkaç kez ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Ancak, 2000 yılında yaşanan uyuşturucu skandalı nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Daum, 2003 yılında Türkiye'ye dönerken, Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu ve 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra üç sezon boyunca 1. FC Köln'ü çalıştırdı. 2009'da yeniden Fenerbahçe'ye dönen Daum, 2009-10 sezonunda Bursaspor'un gerisinde kalarak ikinci sırada yer aldı.

Son Dönemleri ve Emekliliği

Almanya'ya döndükten sonra Eintracht Frankfurt'u çalıştıran Daum, 2011 yılında Belçika ekibi Club Brugge ile anlaştı. 2013'te Bursaspor'un teknik direktörü olarak Türkiye'ye geri döndü. Son olarak, Temmuz 2016'dan Eylül 2017'ye kadar Romanya millî takımının teknik direktörlüğünü yaptı ve emekli oldu.

Christoph Daum'un Ölümü

Uzun süre akciğer kanseri ile mücadele eden 70 yaşındaki Christoph Daum, hayatını kaybetti. Acı haberi eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye futbolunun önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Daum, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görmekteydi.

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