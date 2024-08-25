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Arnold Duplantis bir kez daha dünya rekoru kırdı! 2024 Olimpiyatları'ndan sadece 20 gün sonra...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 20:33
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Arnold Duplantis bir kez daha dünya rekoru kırdı! 2024 Olimpiyatları’ndan sadece 20 gün sonra...

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyatları'nda sırıkla atlamada dünya rekoru kıran İsveçli Arnold Duplantis, kendisine ait rekoru 1 santim daha geliştirerek Diamond League'de bir kez daha dünya rekoru kırdı.

İsveçli sırıkla atlamacı Arnold Duplantis, Paris Olimpiyatları'nda rekor kıran atlayışından sadece 20 gün sonra, Polonya'nın Silezya kentinde düzenlenen Diamond League (Elmas Lig) etkinliğinde bir kez daha rekorunu kırdı.

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DUPLANTİS, SIRIKLA ATLAMA DÜNYA REKORUNU 11 KEZ KIRDI
'Mondo' lakabıyla tanınan Duplantis, 6,26 metre yüksekliğe atlayarak Paris'teki 6,25'lik rekorunu kırdı. Duplanti Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı. Duplantis, bu rekoru ile dünya rekorunu 11. kez kırmış oldu.

Arnold DuplantisArnold Duplantis

Atletizm yıldızı, son üç Dünya Şampiyonası'nda ve Tokyo ile Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak büyük uluslararası şampiyonalarda bir performansıyla göz kamaştırmıştı.

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