Arnold Duplantis bir kez daha dünya rekoru kırdı! 2024 Olimpiyatları’ndan sadece 20 gün sonra...

Arnold Duplantis yine Yusuf Dikeç sevinci yaptı

DUPLANTİS, SIRIKLA ATLAMA DÜNYA REKORUNU 11 KEZ KIRDI

'Mondo' lakabıyla tanınan Duplantis, 6,26 metre yüksekliğe atlayarak Paris'teki 6,25'lik rekorunu kırdı. Duplanti Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı. Duplantis, bu rekoru ile dünya rekorunu 11. kez kırmış oldu.