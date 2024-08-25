Real Madrid 3 attı 3 aldı! Arda Güler maça ilk 11’de başladı

ARDA GÜLER MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Milli oyuncu Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başlarken, karşılaşmanın 69'uncu dakikasında yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Bu sezon Atalanta ile oynanan UEFA Süper Kupa ve La Liga'nın ilk haftasındaki Mallorca mücadelesinde toplam 5 dakika süre alan Arda Güler, Real Valladolid maçında ise 69 dakika sahada kalmış oldu.

Öte yandan yeni sezonda ilk kez Real Madrid formasıyla bir lig maçına ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki orta saha, son olarak geçtiğimiz sezonun 37'nci haftasında Villarreal deplasmanında forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.