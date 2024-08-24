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Paralimpik sporcular Paris 2024’e törenle uğurlanacak

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 17:11
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Paralimpik sporcular Paris 2024’e törenle uğurlanacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katılacağı törenle yarın Fransa'ya uğurlanacak.

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