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F1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 17:10
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F1 Hollanda Grand Prix’sinde pole pozisyonu Lando Norris’in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'sine McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

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