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Brighton Manchester United'ı 2-1 yendi!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 18:10
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Brighton Manchester United’ı 2-1 yendi!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmeleri yaptığı Brighton Hove Albion, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Manchester United'ı 2-1 mağlup etti.

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