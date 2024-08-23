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İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray'ın gözdesi eski takımı Manchester City'e döndü...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 13:25 Güncelleme: 23.08.2024 13:25
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İlkay Gündoğan’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray’ın gözdesi eski takımı Manchester City’e döndü...

Barcelona'dan ayrılan ve son dönemde Galatasaray'ın gündemine gelen 33 yaşındaki İlkay Gündoğan eski takımı Manchester City ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Manchester ekibi tarafından yapılan paylaşımda "Hepimizin beklediği an; yeniden hoş geldin İlkay" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

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