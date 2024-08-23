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Simon Kjaer'den milli takım kararı! 35 yaşında milli takımı bıraktı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 14:59 Güncelleme: 23.08.2024 14:59
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Simon Kjaer’den milli takım kararı! 35 yaşında milli takımı bıraktı...

Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması da giyen 35 yaşındaki defans oyuncusu Simon Kjaer, Danimarka Milli Futbol Takımı'na veda etti. Danimarkalı futbolcu, milli takımda 132 kez forma giymişti.

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