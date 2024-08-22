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Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı! Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 11:45
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Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri açıklandı! Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

Süper Lig'de 2024-25 sezonu heyecanı son sürat devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun 3. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Haftanın en kritik maçı olan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını Turgut Doman yönetecek.

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