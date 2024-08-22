22 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

St Patrick's Athletic FC - Başakşehir | CANLI

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 21:48
ABONE OL
St Patrick’s Athletic FC - Başakşehir | CANLI

Avrupa Konferans Ligi play-off mücadelesinde temsilcimiz Başakşehir, St. Patrick's takımına konuk oluyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda heyecan başlıyor. Temsilcimiz Başakşehir, İrlanda takımı St. Patricks ile karşı karşıya geliyor.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA 55. RANDEVUDA

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 54 maçta 21 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 80 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.

ST PATRICK'S ATHLETIC FC - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

ST. PATRICK'S ATHLETIC FC: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Palmer, Lennon, Forrester, Elbouzedi, Mulraney, Melia.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Hamza, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Berkay Özcan, Onur, Deniz, Pelkas, Davidson, Piatek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör