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UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu yarın tek maçla başlayacak

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 10:48
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UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu yarın tek maçla başlayacak

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk ayağı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

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