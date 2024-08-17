Sivasspor Kayserispor deplasmanında 3 puanın sahibi oldu
Süper Lig'in 2’nci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Sivasspor puanını 4'e yükseltirken, ilk haftayı BAY geçen ev sahibi Kayserispor ise lige puansız başladı.
Süper Lig'in 2'nci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin Kayserispor ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Pritchard'ın şutunda Bilal Bayazıt meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
10'uncu dakikada sağ kanattan gelişen kontra atakta derinlemesine atılan topa hareketlenen Cardoso'nun ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural ayakları ile çeldi.
14'üncü dakikada Bourabia'nın verdiği pasta topla buluşan Cardoso'nun kaleci Ali Şaşal'ı çalımladıktan sonra sağ çaprazdan Sivasspor kalesine gönderdiği top fileleri havalandı: 1-0.
17'nci dakikada Charisis'in Kayserispor ceza sahası yayının hemen dışından gönderdiği plase vuruşta meşin yuvarlak kale direğinde çarptı. Dönen topa hareketlenen Radakovic'in vuruşu sonrası top filelerle buluştu ve skora denge geldi: 1-1.
37'nci dakikada kullanılan köşe atışında topa hareketlenen Bourabia'nın ceza sahası içine çevirdiği top, Sivasspor savunması tarafından kornere gönderildi.
Karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
50'nci dakikada sol taraftan Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşunda kafa topuna yükselen Radakovic, kendisinin ve takımın ikinci golüne imza attı: 1-2.
59'uncu dakikada Bourabia'nın ceza sahası yayının hemen dışından gelişine vurduğu şutu Ali Şaşal son anda kornere çeldi.
75'inci dakikada Mehmet Eray Özbek'in kullandığı serbest vuruşta Sivasspor savunmasından seken topa hareketlenen Bahoken'in vuruşunda top az farkla auta gitti.
90'ıncı dakikada Ali Karimi'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda Ali Şaşal yerden uzanarak topun ağlara gitmesine izin vermedi. Kaleciden dönen topa dokunan Talha Sarıaslan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Maçın hakemi VAR incelemesi sonrası golü geçersiz sayarak, iptal etti.
Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe 88 milyonla yerini aldı: Arapça, Korece...
- Konyaspor-Galatasaray MAÇ SONUCU! Konyaspor-GS maçı kaç kaç bitti? Maçtan dakikalar...
- 20 bin öğretmen mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı? 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? e-Devlet sorgulama ekranı...
- Arzum Onan 0 bedene bakın nasıl düştü! 50'lik oyuncu diyet sonrası 20'liklere taş çıkarıyor: "Her gün 1 bardak..."
- Memura 45.188 TL, Emekliye 23.780 TL ödeme! %10.71'lik zam hesaplandı! Polis, öğretmen, jandarma...
- Ahmet Şık ve Alpay Özalan kavga olayı nedir? Ahmet Şık kimdir, nereli, hangi parti vekili? Mecliste (TBMM) kavga son dakika
- Mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları | MEB öğretmenlerin eş durumuna bağlı mazeret tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS 3. NAKİL SONUÇLARI! Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! Lise tercih sonuçları ve nakil tarihleri...
- 1999-2008 yıllarında işe başlayana fırsat geldi! 10-11-12-13-15 yıl primle emeklilik kapıda...
- Mizantropi nedir, ne anlama geliyor? Mizantropi rahatsızlığı neden olur, tedavisi var mı?
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncellendi: 1.069 puanla Türkiye dünya devlerini ezdi!
- Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye'de görüldü mü?