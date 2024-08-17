Sivasspor Kayserispor deplasmanında 3 puanın sahibi oldu

Karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

50'nci dakikada sol taraftan Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşunda kafa topuna yükselen Radakovic, kendisinin ve takımın ikinci golüne imza attı: 1-2.

59'uncu dakikada Bourabia'nın ceza sahası yayının hemen dışından gelişine vurduğu şutu Ali Şaşal son anda kornere çeldi.

75'inci dakikada Mehmet Eray Özbek'in kullandığı serbest vuruşta Sivasspor savunmasından seken topa hareketlenen Bahoken'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

90'ıncı dakikada Ali Karimi'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda Ali Şaşal yerden uzanarak topun ağlara gitmesine izin vermedi. Kaleciden dönen topa dokunan Talha Sarıaslan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Maçın hakemi VAR incelemesi sonrası golü geçersiz sayarak, iptal etti.

Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.