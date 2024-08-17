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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonu! Finalde İtalya'yı devirdik...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 20:43 Güncelleme: 17.08.2024 20:57
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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonu! Finalde İtalya’yı devirdik...

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

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