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Schalke 04 Almanya Kupası’nda turladı! Kenan Karaman gol attı...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 18:31
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Schalke 04 Almanya Kupası’nda turladı! Kenan Karaman gol attı...

Almanya Kupası 1’inci turunda Schalke 04, deplasmanda Aalen’i milli futbolcu Kenan Karaman’ın gol attığı karşılaşmada 2-0 mağlup etti. Schalke 04’ün karşılaşmadaki ikinci golünü ise Tobias Mohr kaydetti.

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