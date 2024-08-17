Liverpool sezona 3 puanla başladı!
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Ipswich Town'ı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, Liverpool formasıyla 350. maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Premier Lig'in 2024-2025 sezonu ilk haftasında lider Liverpool, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Ipswich Town ile karşılaştı.
Liverpool, yeni teknik direktörü Arne Slot ile ilk resmi maçına da Portman Road'da çıktı. İlk yarısı düşük tempolu geçen müsabakada gol sesi çıkmadı.
Slot, ikinci yarıya defansta Quansah - Ibrahima Konate değişikliği ile başladı. Oyun üstünlüğünü eline alan Kırmızılar, 60. dakikada öne geçti. Trent Alexander-Arnold'un derinlemesine pasında Mohamed Salah ceza sahasına girmeden pasını Diogo Jota'ya aktardı. Jota'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti. Golün ardından baskısını artıran Liverpool, Salah ile farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan yıldız futbolcu Szoboszlai ile yaptığı paslaşma sonrası tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Portekizli Jota, 79. dakikada Cody Gakpo'ya bıraktı. Uruguaylı forvet Darwin Nunez ise yedek kulübesinde yer alırken bugünkü maçta süre bulamadı. Müsabakada başka gol olmazken Liverpool, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Hollandalı teknik adam da yeni takımıyla Premier Lig'e galibiyetle başladı.
SALAH'TAN BİR REKOR DAHA
Mohamed Salah, Ipswich Town'a attığı golle Premier Lig tarihinin açılış maçlarında en çok gol atan oyuncusu oldu. Müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan 32 yaşındaki futbolcu 9. kez açılış maçlarında gol sevinci yaşadı. Premier Lig'de 3 kez gol krallığı tacını da takan Mısırlı futbolcu Liverpool formasıyla 350. maçına çıktı. Salah, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe 88 milyonla yerini aldı: Arapça, Korece...
- Konyaspor-Galatasaray MAÇ SONUCU! Konyaspor-GS maçı kaç kaç bitti? Maçtan dakikalar...
- 20 bin öğretmen mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı? 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? e-Devlet sorgulama ekranı...
- Arzum Onan 0 bedene bakın nasıl düştü! 50'lik oyuncu diyet sonrası 20'liklere taş çıkarıyor: "Her gün 1 bardak..."
- Memura 45.188 TL, Emekliye 23.780 TL ödeme! %10.71'lik zam hesaplandı! Polis, öğretmen, jandarma...
- Ahmet Şık ve Alpay Özalan kavga olayı nedir? Ahmet Şık kimdir, nereli, hangi parti vekili? Mecliste (TBMM) kavga son dakika
- Mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları | MEB öğretmenlerin eş durumuna bağlı mazeret tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS 3. NAKİL SONUÇLARI! Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! Lise tercih sonuçları ve nakil tarihleri...
- 1999-2008 yıllarında işe başlayana fırsat geldi! 10-11-12-13-15 yıl primle emeklilik kapıda...
- Mizantropi nedir, ne anlama geliyor? Mizantropi rahatsızlığı neden olur, tedavisi var mı?
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncellendi: 1.069 puanla Türkiye dünya devlerini ezdi!
- Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye'de görüldü mü?